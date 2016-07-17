“وكيل باييت” يفتح الباب أمام المهتمين لخدماته

نفى وكيل أعمال ديمتري باييت نجم ويست هام أن يكون موكله قد أكد استمراره مع الفريق الإنجليزي بنسبة 100%.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن صاحب الـ 29 عامًا أنه متأكد من البقاء مع ويست هام رغم الاهتمام الكبير بخدماته.

ونفى جاك أوليفير أوجست أن يكون موكله قد تحدث لوسائل الإعلام وقال لصحيفة ليكيب 21 “لا أعرف من أين أتت هذه المقابلة لكن على أي حال، ديمتري لم يقل شيئًا”.

وأضاف “الأمر بسيط جدًا بالنسبة لوضعيتنا مع ويست هام، النادي الذي يُريد ديمتري عليه الاتصال بهم ثم سنتحدث، ديمتري مرتاح مع ويست هام لكن من الصعب القول إنه سيبقى بنسبة 100%”.

وسجل باييت 9 أهداف وصنع 12 غيرها في البريميرليج الموسم الماضي قبل أن يواصل التألق مع المنتخب الفرنسي في يورو 2016.