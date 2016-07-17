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“مدبولى” هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة

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“مدبولى” هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة “مدبولى” هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة

صورة أرشيفية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف مدبولى،خلال زيارته لتفقد مشروعات البنية التحتية بالمدينة اليوم،أنه من المقرر أن تشمل الفرص الاستثمارية مشروعات مثل: أرض المعارض، والمنطقة الترفيهية، ومركز الاستشفاء العالمى، والفنادق، والجامعة، ومركز الخدمات الإقليمية.

وتابع، أن إجمالى مساحة الفنادق حوالى 296 فدانًا، ويبلغ عدد الغرف الفندقية حوالى 15500 غرفة، وفى نهاية المرحلة الأولى من المقرر أن يتم طرح أراضى 12 فندقًا، بينما تبلغ المساحة المخصصة لإنشاء المركز الطبي العالمى للاستشفاء والعلاج الطبيعى 44 فدانًا، والذى تعظم أهميته فى ظل تزايد الطلب علي الخدمات الطبية علي المستويين الوطني والإقليمى مما سيحقق العالمية للمشفي، أما مركز الخدمات الإقليمية فقد تم تخصيص 400 فدان له كأسبقية أولى، ويشتمل على مراكز تجارية، ومنافذ بيع، ومعارض، وملاهى، ومجمع سينمات ومسارح، ونواد رياضية، وخدمات إدارية.

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