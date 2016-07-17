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كويتى يذبح خروفين احتفالا بفشل الانقلاب التركى

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كويتى يذبح خروفين احتفالا بفشل الانقلاب التركى كويتى يذبح خروفين احتفالا بفشل الانقلاب التركى

احتفل مواطن كويتي بفشل الانقلاب العسكري في تركيا بذبح خروفين ونشر صورهما على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

وكتب الكويتي “أبو يوسف الشمري” على حسابه في “تويتر”: “#تركيا_تنتصر_على_الانقلاب، كما وعدت بالأمس خروفين للفقراء والمساكين لفشل الانقلاب وعصمة دماء المسلمين”.

وأضاف: “فشِل الانقلاب وتم توزيع الذبائح قربة لله عز وجل لحفظ أمن تركيا وبلاد المسلمين وفضح الانقلابيين اللهم لك الحمد”، وأرفق المواطن بتغريدته صورة الخروفين اللذين قام بذبحهما.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

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