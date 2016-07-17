بلاغ بسرقة سيارة محمد خليفة عضو مجلس النواب عن حوش عيسى بالبحيرة

تعرض اليوم محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة حوش عيسى وأبو المطامير بمحافظة البحيرة، لحادث سرقة سيارته الخاصة من أمام منزله بحوش عيسى.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العقيد الرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، يفيد ببلاغ النائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب عن حزب النور بسرقة سيارته الخاصة من أمام منزله. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9860 جنح مركز حوش عيسى لسنة 2016.

وعلى الفور وجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث لسرعة إعادة السيارة المسروقة لعضو مجلس النواب.

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