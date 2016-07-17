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مورينيو بعد مباراته الأولى: لاعبو يونايتد أصبحوا يفكرون مثلي

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مورينيو بعد مباراته الأولى: لاعبو يونايتد أصبحوا يفكرون مثلي مورينيو بعد مباراته الأولى: لاعبو يونايتد أصبحوا يفكرون مثلي

ليس الفوز بهدفين هو المكسب الأبرز لجوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد مع فريقه الجديد على حساب ويجان أثليتك.

فقد صرح مورينيو بعد الفوز "الأهم من الانتصار أن اللاعبين نفذوا بعض المبادئ التي أرغب في تطبيقها مع يونايتد هذا الموسم دفاعا وهجوما".

وأوضح "بدأ اللاعبون في يونايتد يفكرون مثلي. وهذا مكسب كبير بالنسبة لي".

وكان مورينيو قد قرر زيادة عدد المباريات الودية في الموسم الإعدادي لمانشستر يونايتد، مفسرا "أرغب في أن يلعب فريقي ضد 11 خصما وليس ضد أنفسهم في التدريبات".

وأكد مورينيو "لازلنا بالطبع نحتاج للوقت لأني لم أعمل مع كل اللاعبين ولم أعمل أصلا إلا لـ10 أيام".

شاهد هدفي يونايتد في ويجان:

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فيديو اليوم السابع