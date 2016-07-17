مورينيو يتغزل في لمسات ماختريان وتحية لبايي

أثنى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على أداء هنريخ ماختريان أحدث صفقات الشياطين الحمر بعد الفوز الودي الأول للفريق على ويجان أثليتك بهدفين نظيفين.

وقال مورينيو: "مختاريان لاعب من طراز متميز ويأتي يونايتد في أفضل فتراته العمرية (27 سنة)".

وتابع "لمسات ماختريان تعكس كيف يفكر. سريع البديهة جدا في التصرف بالكرة ولمساته كلها جميلة".

ماختريان شارك أمام ويجان في مركز لاعب الوسط المهاجم تحت رأس الحربة، أو ما يطلق عليه (المركز رقم 10)".

وعقب مورينيو "ماختاريان يستطيع شغل أكثر من مركز في خط الوسط. ليس في أفضل حالاته البدنية بعد لكن هذا دوري".

وأكد "اليوم أمام ويجان تستطيعون فقط مشاهدة أنه ترك انطباعا إيجابيا".

بايي

وفيما يخص المدافع القادم من فياريال إريك بايي، تحدث مورينيو "اليوم أعجبني مستواه للغاية".

وأكمل "تحية الجمهور له وهو في يخرج مستبدلا في الدقائق الأخيرة تكفي لوصف الانطباع الجيد الذي تركه لديهم".

وأتم "وظيفتي هي منحه أفضل أجواء ممكنة ليتطور أكثر لأنه قادم من بيئة مغايرة للكرة الإنجليزية وهو في عمر صغير (22 سنة)".