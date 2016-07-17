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غدا.. محافظ كفر الشيخ يشارك فى نظافة الشوارع بـ"ترنج ومقشة وكاب"

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غدا.. محافظ كفر الشيخ يشارك فى نظافة الشوارع بـ"ترنج ومقشة وكاب" غدا.. محافظ كفر الشيخ يشارك فى نظافة الشوارع بـ"ترنج ومقشة وكاب"
يشارك اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، غداً الأحد، فى حملة حلوة يابلدى بـ"ترنج ومقشة وكاب"، ليكنس شوارع المحافظة.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى تصريح صحفى له مساء اليوم السبت: شرف لى أن أشارك شباب محافظة كفر الشيخ وأهالينا فى كنس وتنظيف الشوارع، لأننا كمصريين نتميز بالتلاحم والنواحى الاجتماعية والعلاقات الحميمية".

وأضاف المحافظ أنه حريص على نجاح الحملة واستمراها، وأن الحملة تقتصر على هذا الأسبوع، بل ستمتد وستكون حملة شهرية، وتم الاتفاق مع عدد من الفرق المتعددة منها فريق ألوان فوه، لبدء حملة توعيه للأهالى بالشوارع وبالمصالح الحكومية وغيرها للاهتمام بالنظافة.


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