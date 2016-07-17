مارتن يول: الأهلي يحتاج صفقات جديدة.. ومتعب قادر على التسجيل في اللحظات الأخيرة

قال الهولندي مارتن يول، المدير الفني لفريق الأهلي، إن الفريق الأحمر يحتاج للتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تصحيح مسار الفريق، والعودة للانتصارات.

وأوضح مارتن يول – في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأهلي والوداد المغربي الذي جمع بينهما اليوم السبت إن الأهلي يحتاج لدماء جديدة في الفريق من أجل العودة للطريق الصحيح، وتحقيق الانتصارات، مشيرا إلى أنه دفع بعمرو السولية بدلا من جون أنطوي، بسبب إصابة الثاني، ولأن الأهلي كان يحتاج للاعب يشارك في الهجمات، وأيضا يكون له دور دفاعي.

وأشار يول، إلى أنه احتفظ بالتغيير الأخير لآخر الدقائق خوفا من تعرض عمرو جمال للإصابة، موضحا أنه تعود على إشراك متعب في الدقائق الأخيرة لأنه يستطيع التسجيل في أي لحظة.

وشدد المدرب الهولندي، على أن فريق الوداد المغربي مميز للغاية، متمنيا أن يتمكن الأهلي من تقديم أداء طيب في اللقاء المقبل المقرر إقامته في المغرب، وأن يتمكن الأهلي من أن يصعب الأمور على الفريق المغربي، لافتا إلى أن الأهلي لعب بأسلوب لعب مختلف تماما عن مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود ببطولة كأس مصر، مشيرا إلى أنه اعتمد على لاعبين اثنين في خط الهجوم “عمرو جمال وجون أنطوي”.

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