“تشيلسى” الهزيمة فى أول إختبار لكونتى مع الفريق

تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، الهزيمة في أول اختبار للمدير الفني الجديد لفريق العاصمة البريطانية لندن الإيطالي، أنطونيو كونتي.

وخسر تشيلسي من مضيفه أوستريا فيينا النمساوي بهدفين دون رد في مباراة ودية جرت بينهما، في النمسا ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2016-2017.

وأشرك كونتي تشكيلة قوية ضمت القائد جون تيري، والمدافع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، والمهاجم الدولي الإسباني دييغو كوستا، إضافة إلى البرازيلي ويليان دا سيلفا.

وقال كونتى في تصريحات صحفية عقب المباراة “مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، خاصة وأن الجهاز الفنى كان مشغولا بتطبيق بعض النواحي التدريبية الصعبة جدا مع القوة البدنية و الجوانب التكتيكية “. -