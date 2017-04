بعد إثارتها لإعجاب الجماهير.. تعرف على أكثر 12 بوكيمون قوة

معظم الأطفال الذين نشأوا في التسعينات يحبون بوكيمون. حيث أن العلامة التجارية بوكيمون أطلقت ألعاب لا تعد ولا تحصى، أفلام، والعديد من المواد التذكارية، وهناك الكثير من المزيد في المستقبل. محبي بوكيمون متحمسون الآن للعبة بوكيمون جو Pokémon GO الجديدة. لذلك، أثناء انتظارك جمع شخصيات البوكيمون، وفيما يلي قائمة من 12 بوكيمون الأكثر قوة، بما في ذلك الاسطورية والتطورات الضخمة.

1. Arceus

Arceus هو بوكيمون أسطوري يمكنه تغيير الفئة عند عقدة للدرع. يمكن العثور على Arceus في البرية مع عنصر Azure Fluteالناي، والذي لم يوزع في أي من المناسبات الرسمية.

2. Mewtwo

من بيم كل الشخصيات الاسطورية، Mewtwo هو ربما الأكثر شهرة لأنه كان جزءا من 150 شخصيات بوكيمون الاصلية. تم خلق Mewtwo باستخدام الحمض النووي، ويستخدم هذا البوكيمون قدراته النفسية للتغلب على منافسية.

3. Mega Rayquaza

Rayquaza هو بوكيمون اسطوري من فئة التنين الطائر. Rayquaza هو العضو الثالث في ثلاثية الطقس المؤلفة من نفسه، Kyogre و Groudon . يشار الى ان Rayquaza يمكن أن يعيش لمئات الملايين من السنين. Rayquaza هو بوكيمون الوحيد القادر على تعلم حركة “Dragon Ascend”.

4. Kyurem

Kyurem هو تنين أسطوري من فئة الجليد الذي يعيش في منطقة Unova ويمتلك اثنين من الأشكال المكونة لثلاثي Tao trio. للحصول على Kyurem الأبيض، يجب صهر Kyurem مع البوكيمون الأسطوري Reshiram. للحصول على Kyurem الأسود، يجب صهرة مع Zekrom. في الفيلم Kyurem VS. The Sword of Justice، بوكيمون Kyurem يمكنة التواصل التخاطري مع الآخرين.

5. Primal Kyogre

Kyogre هو بوكيمون من فئة المياه. عندما يحمل Kyogre الجرم السماوي الأزرق، فإنه يتحول إلى Primal Kyogre. وفقا لBulbapedia، فان Kyogre يسيطر على عنصر الماء، وكان سابقا مسؤولاُ عن ري الاراضي باستمرار وتوسيع محيطات العالم. عادة، Kyogre هو بوكيمون مسالم، ومع ذلك، اذا حدث لقاء بينة وبين Groudon، فإنه سوف يدخل في معركة ملحمية ضدة.

6. Primal Groudon

عندما يحمل Groudon الجرم السماوي الأحمر، فإنه يتحول إلى Primal Groudon. وخلافا لGroudon العادي، الذي هو مجرد تنين من فئة الارضيين، Primal Groudon ينتمي إلى فئة الارض-النار. في حين Kyogre يمكنة السيطرة على البحر، Groundon يسيطر على القارات. ينام تحت الأرض، مما يتسبب في البراكين عندما يستيقظ.

7. Mega Garchomp

Garchomp، تطور النهائي من Gible، الذي تطور من Gabite. وقدم هذا التنين من فئة الارضيين في الجيل الرابع. Garchomp هو من سكان الكهوف، ونادرا ما يشاهد في البرية. احصائيات Garchomp هي جميلة جداً. ولدية أعلى مجموع قاعدة هجوم من بين البوكيمون الغير أسطورية في فئة الارضيين. كما أن لديها أعلى احصائيات HP وهجوم من كل تنين غير أسطوري.

8. Latios & Latias

Latios وLatias هي تنين اسطوري من فية القوى النفسيةم legenary، وتعرف مع باسم ثنائي eon duo of Hoenn. كلاهما بوكيمون ذكي جدا، قادرة على فهم الكلام البشري والتواصل تخاطري.

Latios لديه قدرة “مشاركة الرؤية” التي تتيح لLatias وغيره من الناس حوله مشاهدة ما يراه. ويمكنة أيضا التحول والكشف عن مشاعر الآخرين. Latias لدية قدرة كسر الضوء مما يمكنه من التحول إلى غير مرئي أو تغيير مظهره. على الرغم من انها بوكيمون ودية، فإنها عادة لا تحتك مع البشر أو غيرها من البوكيمون.

9. Mega Tyranitar

Tyranitar، بوكيمون من فئة الصخور-الظلام، تطور من Pupitar. هذا هو التطور النهائي لLarvitar. بوكيمون Tyranitar هو قوي للغاية وله مقاومة عالية بسبب سماكة جلدها الصخري. انة على درجة من القوة بحيث عندما يغضب، يمكن أن يتسبب في زلازل التي يمكن أن تغير المناظر الطبيعية تماما. يمكن العثور على Tyranitar في أعشاش مصنوعة من الجبال المحطمة.

10. Mega Metagross

Metagross تتطور من Metang وهو الشكل النهائي لBeldum. هذا هو بوكيمون من فئة الفولاذ-القوى النفسية لا يوجد لديه جنس وظهر لأول مرة في الجيل الثالث. وفقا لBulbapedia فان Metagross هو “نتيجة لصهر اثنين من الMetang معا” وهذا يعني بالتالي أن لديه أربعة أدمغة تعمل معا كدماغ عملاق فائق واحد. Metagross هو أعنف بوكيمون غير أسطوري ولدية أعلى مجموع قاعدة احصائيات من كل بوكيمون في فئة الفولاذ و القوى النفسية.

11. Mega Diancie

يشار إليها أحيانا باسم “ الوردي الملكي”، Mega Diancie هو بوكيمون أسطوري من فئة الصخور الخرافية. ولد من المسخ Carabink، يمكن لDiancie خلق الماس على ما يبدو من العدم عن طريق ضغط الكربون الموجود في الهواء. ثم يستخدم الماس لحماية نفسه أو لمهاجمة الأعداء. وهو بوكيمون الوحيد المعروف الذي يمكن أن يتعلم حركة “عاصفة الماس”.

12. Mega Salamence

Salamence، هو بوكيمون من فئة التنين الطائر، تطور من Shelgon. هذا هو الشكل النهائي الذي تطور من Bagon. كان أول ظهور له في الجيل الثالث. وفقا لBulbapedia، فمن المرجح أن هذا البوكيمون يستند على مزيج من السلمندر والتنين الأوروبي.