انهيار جدار منزل فى قرية بالسنطة بالغربية بسبب تسرب مياه الصرف دون إصابات

شهدت قرية "شبرابيل" التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار جدار منزل مشيد بالطوب اللبن دون وقوع إصابات، بسبب تسرب المياه الجوفية والصرف الصحى أسفل المنازل، مما أدى لانهيار جدار المنزل.

وانتقل لموقع الحادث، اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، وقوات الإنقاذ، وتم إخلاء المنزل، وقرر رئيس المدينة إخلاء المنزل المجاور له.

كما قرر التنسيق مع مديرية الرى لتطهير مصرف "تطاى"، والتى تقوم القرية بالصرف فيه لعدم وجود مشروع للصرف الصحى، وهو ما تسبب فى انسداد المصرف وطفح المياه فى الشوارع وأسفل المنازل.

وأكد رئيس المدينة أنه جارٍ شفط المياه من شوارع القرية، ومن داخل المنازل، وتسليك المصرف لخفض منسوب مياه الصرف الصحى.

رئيس مدينة السنطة: بدء تطهير مصرف تطاى من المخلفات وورد النيل