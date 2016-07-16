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تحريات المباحث: 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية وراء مقتل رئيس مباحث طامية

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تحريات المباحث: 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية وراء مقتل رئيس مباحث طامية تحريات المباحث: 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية وراء مقتل رئيس مباحث طامية
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم بقيادة اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن فى واقعة اغتيال الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية وإصابة أمين شرطة ومساعد شرطة بعدما استهدفهم مجهولون وأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية اليوم أن الجناة المتورطين فى الواقعة 3 أشخاص مسلحون ملثمون، يستقلون دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية.

وأضافت التحريات أن الجناة اطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، على سيارة شرطة نقل الفيوم رقم 9498، ماركة تويوتا بيضاء اللون، بقيادة رقيب الشرطة (أمير عبدالتواب زكي-40 سنة)، من قوة مركز شرطة طامية، من عزبة عبدالنبى، بقرية الروضة، بمركز طامية.

وأسفر الحادث، عن استشهاد الرائد محمود عبدالحميد صادق، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، خلال توجهه من محل إقامته بمدينة الفيوم، إلى مقر عمله بمركز شرطة طامية، مرورا بطريق كفر محفوظ، بالقرب من مدخل طامية، عند قرية قصر رشوان، كما أصيب سائق السيارة بطلقات نارية بالظهر، والخفير النظامى (محمد سيد عبدالعاطى 35 سنة)، من قوة خفراء المركز، ومقيم بقرية بيهمو بمركز سنورس، بطلقات نارية بالبطن من الجانب الأيسر.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالقرب من قرية قصر رشوان بمركز طامية وانتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الرائد محمود عبد الحميد 35 سنة رئيس مباحث طامية وإصابة كلا من امير عبد التواب زكى 40 سنة أمين شرطة ومساعد شرطة أحمد السيد عبد العاطى 35 سنة، وتم نقل جثة الأول إلى مستشفى طامية المركزى ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3249 لسنة 2016م، إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة، التى تباشر التحقيق.

مدير أمن الفيوم ينتقل لموقع حادث استشهاد رئيس مباحث طامية لمعاينة الحادث

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