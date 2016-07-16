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وفد الحكومة اليمنية يصل للكويت لاستئناف المفاوضات

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وفد الحكومة اليمنية يصل للكويت لاستئناف المفاوضات وفد الحكومة اليمنية يصل للكويت لاستئناف المفاوضات
أعلن وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، ان الوفد الحكومى اليمنى يصل اليوم السبت إلى الكويت لاستئناف مفاوضات السلام، بعد حصوله على ضمانات من وسيط الأمم المتحدة.

وقال المخلافى الذى يرأس أيضا الوفد الحكومى المفاوض فى مشاورات الكويت، عبر تويتر، أن "الجانب الحكومى تلقى ردا خطيا من المبعوث الأممى على مطالبه وكان (الأمر) كافيا لاتخاذ قرار العودة إلى المشاورات".

وكان مفترضا استئناف المفاوضات اليمنية الجمعة بعد توقف استمر أسبوعين لمناسبة عيد الفطر.

وأوضح المخلافى أنه "تم الاتفاق على أن لا تزيد المشاورات القادمة عن اسبوعين يتم خلالها الالتزام الصارم بالمرجعيات".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على جدول اعمال محدد يقتصر على الانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن".

ووصل وفد المتمردين الجمعة إلى الكويت وهو يضم ممثلين للحوثيين ولحلفائهم من أنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وتابع المخلافى: "لن يسمح بإضاعة الوقت أو الخروج عن جدول الأعمال أو تمديد مدة المشاورات. وسيتم بعدها تحديد المعرقل وتحميله المسؤولية".

وتوقفت المفاوضات فى أواخر يونيو بعد شهرين من المناقشات غير المثمرة.

ويشهد اليمن منذ مارس 2015 نزاعا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف تقوده ، ومتمردين مدعومين من إيران. وخلف النزاع أكثر من 6400 قتيل وفق الأمم المتحدة.

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مصر 365

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