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دراسة تحذر من عادة يومية تسبب سرطان المرارة والقناة الصفراوية

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دراسة تحذر من عادة يومية تسبب سرطان المرارة والقناة الصفراوية دراسة تحذر من عادة يومية تسبب سرطان المرارة والقناة الصفراوية
حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد كارولينسكا السويدى من الأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عن إحدى العادات الصحية التى يفعلها الكثير من الأشخاص يوميا.

وشملت الدراسة 70 ألف شخص، واستمرت لمدة 13 عاما كاملة، وكشفت النتائج أن تناول عبوتين من المشروبات الغازية أو العصائر الغنية بالسكر بشكل يومى منتظم يرفع خطر الإصابة بسرطان المرارة، وهو ما يتوافق مع الكثير من الأبحاث الطبية التى ربطت بين السمنة وارتفاع سكر الدم من جهة وبين الإصابة بهذه الأورام الخطيرة من جهة أخرى.

وكشف الباحثون أيضا أن تناول المشروبات المحتوية على الصودا يرفع خطر الإصابة بسرطان القناة الصفراوية بنسبة 79%، وهى من أخطر الأورام الخطيرة التى تصيب الملايين من الأشخاص سنويا.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of the National Cancer Institute" خلال شهر يوليو الجارى.

جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة قد حذرت أيضا من المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة بالسكر ومشروبات الطاقة، وذكرت أنها تتسبب فى الإصابة بأمراض اللسكر والقلب والسرطان والكثير من الأمراض الخطيرة، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Circulation".


>المشروبات الغازية ليس لها فائدة وتسبب 184 ألف حالة وفاة سنويًا
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