تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ قبل سفرهم لرحلة لشرم الشيخ

كرم توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أوائل الشهادة الإعدادية، قبل مغادرتهم إلى الاتحاد العام لطلاب المدارس للمشاركة فى رحلة إلى شرم الشيخ لمدة خمسة أيام.

وأنابت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل الوزارة وفاء عبد الله فتح الله المدير العام التنفيذى لتكريمهم بحضور بسيونى غانم الموجه العام، ومحمد الدفراوى الموجه الأول، وحمودة يونس مسئول اتحاد الطلاب، يأتى التكريم ضمن تكريم التربية والتعليم للأوائل قبل تكريم المحافظ لهم عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.

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