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انتحار طالب بالشرقية بعد رسوبه فى نتيجة الثانوية الأزهرية

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انتحار طالب بالشرقية بعد رسوبه فى نتيجة الثانوية الأزهرية انتحار طالب بالشرقية بعد رسوبه فى نتيجة الثانوية الأزهرية
تخلص طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، بمحافظة الشرقية من حياته اليوم، بعد رسوبه فى العديد من المواد فى امتحانات نهاية العام، وتم إخطار النيابة العامة لتشريح الجثمان.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بقيام " محمد إبراهيم سالم " 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى أدبى، ومقيم عزبة حسنى الحلمية، بالتخلص من حياته.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال أفراد أسرة الطالب، مروره بحالة نفسية سيئة للغاية بعد رسوبه، فدخل غرفته، وتم العثور عليه جثة هامدة.

ومن جانبه، قال العميد عصام هلال مأمور مركز أبو حماد، إن مفتش الصحة يقوم بتوقيع الكشف الطبى الأولى على الطالب لبيان سبب الوفاة، وإذا كان تناول مادة سامة وتخلص من حياته شنقا.


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