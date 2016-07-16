البشير في كيجالى..ورواندا تجدد رفضها الاستجابة لطلب«الجنائية الدولية»باعتقاله

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى كيجالي للاشتراك في أعمال القمة الإفريقية السابعة والعشرين والتي من المقرر أن تنطلق غدا الأحد في رواندا.

وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية الليلة ، أن لويز موشكيوابا وزيرة خارجية رواندا أكدت في تصريحات للصحفيين مؤخرا أن بلادها رفضت الاستجابة لطلب مكتوب من المحكمة الجنائية الدولية للقبض على البشير عند وصوله إلى أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الإفريقية جددت المساعي للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية قبيل انعقاد القمة الإفريقية في كيجالي ، فيما تعارض دول إفريقية اخري هذه الخطوة من بينها بتسوانا .

أ ش أ