“أوباما” يتعهد لتركيا للمساعدة فى الحفاظ على الأمن

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتعاون الولايات المتحدة مع الحكومة التركية للمساعدة في الحفاظ على الأمن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض أن اوباما تلقى إفادة صباحية من مستشاريه للأمن القومي بشأن الوضع في تركيا. وقال البيت الأبيض إنه لا توجد أي إشارات على مقتل أميركيين أو إصابتهم في العنف هناك.

وشدد أوباما على الحاجة إلى تصرف الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا “في إطار حكم القانون” وتجنب كل ما من شأنه زيادة زعزعة الاستقرار.

كما أصدر أوباما أوامره لفريقه بالاستمرار في التعاون مع الحكومة التركية للحفاظ على سلامة الدبلوماسيين والجنود الأميركيين هناك، مؤكدا على دور تركيا الحيوي في المساعي المشتركة مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكررا دعم الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع للحكومة التركية.