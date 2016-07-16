“دل بوكسى” يرشح أفضل مدرب لقيادة المنتخب الأسبانى

رشح فيسنتي دل بوسكي مواطنه بيب جوارديولا للإشراف على تدريب المنتخب الإسباني يومًا ما معتبرًا أنه المدرب الأفضل في العالم.

ولم يُعلن الاتحاد الإسباني حتى الآن عن خليفة دل بوسكي الذي استقال من منصبه بعد خسارة لقب يورو 2016 لكن المدرب المخضرم يعتقد أن المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي هو المرشح المثالي ليحل محله رغم أصوله الكتالونية.

وفي حوارٍ مع وسائل الإعلام قال دل بوسكي “بيب هو أفضل مدرب في العالم دون شك للنجاحات التي حققها ولما أظهره مع بايرن ميونخ رغم أنه لا يتحدث الألمانية”.

وأضاف صاحب الـ 65 عامًا “لماذا لا يُدرب مدرب كتالوني المنتخب الإسباني؟ سيكون رائعًا أن تُقرب كتالونيا من باقي إسبانيا، لن يحصل على ما يحصل عليه مع الأندية لكني لا أتخيل أن هذا الأمر سيكون مهمًا”.