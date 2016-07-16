أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“دل بوكسى” يرشح أفضل مدرب لقيادة المنتخب الأسبانى

Google+ Print
“دل بوكسى” يرشح أفضل مدرب لقيادة المنتخب الأسبانى “دل بوكسى” يرشح أفضل مدرب لقيادة المنتخب الأسبانى

صورة أرشيفية

رشح فيسنتي دل بوسكي مواطنه بيب جوارديولا للإشراف على تدريب الإسباني يومًا ما معتبرًا أنه المدرب الأفضل في العالم.

ولم يُعلن الاتحاد الإسباني حتى الآن عن خليفة دل بوسكي الذي استقال من منصبه بعد خسارة لقب يورو 2016 لكن المدرب المخضرم يعتقد أن المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي هو المرشح المثالي ليحل محله رغم أصوله الكتالونية.

وفي حوارٍ مع وسائل الإعلام قال دل بوسكي “بيب هو أفضل مدرب في العالم دون شك للنجاحات التي حققها ولما أظهره مع بايرن ميونخ رغم أنه لا يتحدث الألمانية”.

وأضاف صاحب الـ 65 عامًا “لماذا لا يُدرب مدرب كتالوني المنتخب الإسباني؟ سيكون رائعًا أن تُقرب كتالونيا من باقي إسبانيا، لن يحصل على ما يحصل عليه مع الأندية لكني لا أتخيل أن هذا الأمر سيكون مهمًا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات