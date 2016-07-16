نشرة ONA ا إنتاج برنامج لحلمي بكر على الفضائية..مراد مكرم ضيف “الستات مايعرفوش يكدبوا”

إعداد – إ نجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

فى سهرة درامية خاصة يستضيف الإعلامى عمرو الليثي، فى العاشرة مساء غداً الأحد، ببرنامج بوضوح على شاشة الحياة، النجم يوسف الشريف بطل مسلسل ” القيصر “، وأسرة وفريق العمل، المخرج أحمد نادر جلال، والمؤلف محمد ناير، وأبطال العمل خالد زكي، وأشرف زكي..للمزيد

تحتفل شعبى اف ام، السبت المقبل، بالذكرى الـ٦٤ لثوره يوليو المجيدة، بمجموعة من الأعمال الغنائية النادرة والمملوكة حصريًا لشعبى اف ام..للمزيد

يستضيف برنامج الستات “مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة “سي بي سي” الإعلامي والفنان مراد مكرم، غدا الأحد ..للمزيد

تبدأ القناة الفضائية المصرية، الإعداد لسهرة منوعات تذاع كل يوم جمعة فى السهرة، لمدة 90 دقيقة على الهواء مباشرة، يقدمها الملحن المعروف حلمي بكر والإعلامية ريم الشافعي..للمزيد

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه “القاهرة 360″، المذاع علي شاشة قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءًا، الدكتور خالد العناني وزير الآثار..للمزيد

يستضيف برنامج “يوم بيوم”، تقديم الكاتب محمد مصطفي شردي، على شاشة النهار اليوم، اليوم السبت، الدكتور خالد رفعت صالح مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسي..للمزيد