سفير سويسرا وقيادات الطيران يشاركون فى احتفالية مغادرة "سولار امبالس٢"

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، ماركوس لايتنر السفير السويسرى وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، للمشاركة فى احتفالية مغادرة طائرة سولار امبالس ٢ أول طائرة بالعالم صديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن طائرة سولار امبالس ٢ من المقرر ان تغادر مطار القاهرة الدولى، فى إطار جولتها الاخيرة رقم ١٥ حول العالم فى تمام الساعة الثانية عشر صباح، عقب انتهاء جولتها بالقاهرة.

السفير السويسرى: تحليق سولار إمبالس فوق الأهرامات بدون قطرة وقود يجسد تعاون بلدينا.. قائدى الطائرة: الطاقة المتجددة الطريق للامركزية والأمن.. وابحث عن المرأة المصرية العائدة مع المشروع بعد 51 عاما

>