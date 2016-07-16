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وزير الخارجية البريطاني يعرب عن تضامن بلاده مع فرنسا

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وزير الخارجية البريطاني يعرب عن تضامن بلاده مع فرنسا وزير الخارجية البريطاني يعرب عن تضامن بلاده مع فرنسا

عمدة لندن السابق بوريس جونسون

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت ، اليوم السبت ، اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الخارجية الفرنسية – في بيان لها – أن جونسون عبر عن صدمته إزاء هجوم نيس ، وعن تضامن بلاده مع فرنسا في تلك المِحنة الفظيعة.

كما بحث الوزيران تعزيز التعاون في مكافحة الاٍرهاب ، مؤكدين تمسكهما بالشراكة الوثيقة بين فرنسا والمملكة المتحدة ، وفق البيان الذي أشار أيضا إلى تأكيد جون مارك ايرولت على ضرورة اتسام المفاوضات القادمة حول الخروج المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالوضوح وإجرائها في أفضل الظروف.

واختتم البيان بأن الوزيرين سيلتقيان بعد غد الاثنين في بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي.

أ ش أ

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