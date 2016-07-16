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بدء تجارب أول مصل فى العالم لمقاومة الزهايمر خلال 3 سنوات

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بدء تجارب أول مصل فى العالم لمقاومة الزهايمر خلال 3 سنوات بدء تجارب أول مصل فى العالم لمقاومة الزهايمر خلال 3 سنوات
ذكرت مجلة أمريكية واسعة الانتشار أنه من المقرر بدء التجارب الإكلينيكية البشرية على أول مصل من نوعه للوقاية من الإصابة بمرض الخرف والزهايمر خلال 3 سنوات من الآن، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية، حيث سيمنع حدوث 7.5 مليون إصابة جديدة بالزهايمر سنويا.

ويُشرف على تجارب المصل الجديد فريق من العلماء فى أمريكا وأستراليا، وأكدوا أنه يتمتع أيضا بفاعلية كبيرة علاج مرض الزهايمر والخرف، حيث يحتوى على أجسام مضادة تتمتع بالقدرة على استهداف بروتين التاو وبروتينات البيتا أميلويد التى تتراكم فى المخ مسببة مرض الزهايمر.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من تطوير مئات المركبات لعلاج مرض الزهايمر، إلا أن 0.5% فقط يرى النور ويتم طرحه بشكل رسمى للحد من أعراض هذا المرض الخطير، الذى يعد السبب الأكثر شيوعا لحدوث الخرف بين كبار السن.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Scientific Reports" خلال شهر يوليو الجارى.

حقنة لعلاج الزهايمر
>وكانت الأبحاث الحديثة قد سلطت الضوء على حقنة جديدة تقضى على مرض الزهايمر خلال أسبوع فقط، نجح فى تطويرها فريق من العلماء فى جامعة جلاسكو الأسكتلندية، وهى تحتوى على بروتين "IL-33" يساهم فى استهداف بروتينات البيتا الأميلويد السامة التى تسبب الزهايمر، ونشرت مؤخرا بمجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences".


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