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بالصور.. وكيل الشباب بالبحيرة يشارك 12 ألف شاب فى حملة "حلوة يا بلدى"

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أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أن فعاليات حملة "حلوة يا بلدى" فى يومها الأول شهدت مشاركة 50 مركز شباب وأكثر من 12500 شاب، كما تم زراعة نحو 2500 شجرة.

وأضاف خضر أن أسبوع النظافة الذى يتم تنفيذه اعتبارا من اليوم السبت بمدن ومراكز المحافظة، بالتزامن مع جميع محافظات الجمهورية فى إطار حملة "حلوة يا بلدى.. بينا كلنا"، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية، يعد نقطة انطلاق وبداية حقيقية لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والشباب، بهدف ترسيخ مبادئ وقيم النظافة والوعى البيئى والسلوك الحضارى والمجتمعى والانتماء للوطن لدى النشء، وكل الشباب للعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على مشاكل النظافة وتراكمات القمامة ودهان البلدورات وطلاء الأسوار وزراعة الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وتمهيد ورصف الشوارع لاستعادة الوجه الجمالى والحضارى.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الحملة التى قادها الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وأشاد خضر بالدور الرائع الذى يقوم به محافظ البحيرة للمساهمة فى إنجاح هذه المبادرة.

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الدكتور إبراهيم خضر وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة يزرع الأشجار

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وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ينظف الشوارع

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الدكتور إبراهيم خضر خلال مشاركته فى حملة حلوة بلدنا

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جانب من مشاركة الشباب فى حملة حلوة بلدنا

بالصور.. محافظ البحيرة يقود حملة "حلوة يا بلدى" ويؤكد: تعزز المشاركة المجتمعية

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