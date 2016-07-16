مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية يدشن مبادرة "حلوة يابلدى"

قال السيد عامر، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، إنه تم اليوم تدشين مبادرة "حلوة يا بلدى" بالمركز والمدينة.

وأضاف عامر أن المبادرة يتم تنفيذها فى المدينة بمشاركة الشباب والرياضة والتربية والتعليم مشيرًا إلى أنه سيتم نظافة المدخل الشمالى للمدينة ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار بالإضافة إلى عمل نفس الشىء فى المجاورات السكنية بالمدينة.

بالفيديو والصور.. وزير البيئة يصل الإسماعيلية لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"

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