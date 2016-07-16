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محافظ أسوان يتفقد أعمال تغيير الخط الطرد بطريق السماد

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محافظ أسوان يتفقد أعمال تغيير الخط الطرد بطريق السماد محافظ أسوان يتفقد أعمال تغيير الخط الطرد بطريق السماد
تفقد محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، اليوم السبت، الأعمال الجارية بخط الطرد الرئيسى للصرف الصحى الرابط بمحطة الجزيرة أمام كوبرى أسامة بطريق السماد بمدينة أسوان، الذى تعرض لكسر مفاجئ أمس الأول، حيث يجرى حالياً تغيير الماسورة بأخرى GPR بطول 3 أمتار وبعمق 5 أمتار.

ووجه محافظ أسوان، لسرعة الانتهاء من الأعمال فى وقت قياسى وبكفاءة عالية لعدم تكرار الكسر مع توفير سيارات فناطيس المياه فى المناطق التى تم قطع مياه الشرب عنها لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
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