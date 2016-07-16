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الرئيس السودانى يصل رواندا رغم أمر اعتقال من المحكمة الجنائية

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الرئيس السودانى يصل رواندا رغم أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الرئيس السودانى يصل رواندا رغم أمر اعتقال من المحكمة الجنائية
وصل الرئيس السودانى عمر البشير إلى رواندا لحضور قمة الاتحاد الإفريقى على الرغم من دعوات اعتقاله من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت لويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا هذا الأسبوع إن حكومة رواندا لن تعتقل البشير اذا ما توجه إلى كيجالي، مشيرة إلى أن المحكمة كتبت إلى رواندا تطالب حكومتها باعتقال البشير إذا ما توجه إليها.

والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب فظائع مزعومة ارتكبت فى منطقة دارفور بالبلاد.

وكان البشير قد توجه مؤخرا إلى دول إفريقية آخرى، من بينها حضور تنصيب الرئيس الأوغندى فى مايو.

وقبيل انعقاد قمة رؤساء الدول غدا الأحد، جددت بعض الدول جهودها لمغادرة المحكمة الجنائية الدولية بشكل جماعى على الرغم من معارضة بعض الدول مثل بوتسوانا.
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