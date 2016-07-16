بالصور.. محافظ الفيوم ومدير الأمن يشيعان جثمان رئيس مباحث طامية

أدى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، صلاة الجنازة على روح شهيد الواجب الوطنى الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث طامية، بمسقط رأسه فى قرية المقرانى مركز يوسف الصديق، بعدما استُشهد صباح اليوم، إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران عليه والقوة المرافقه له بمركز طامية أثناء توجههم إلى مكان عملهم.

وحضر تشييع الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وجمع غفير من المواطنين.

وعقب صلاة الجنازة تقدم محافظ الفيوم ومدير الأمن الجنازة العسكرية المهيبة إلى مقابر العائلة.

ثم قام محافظ الفيوم بتقديم تعازيه لأسرة الشهيد، داعياً الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ودعا للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد محافظ الفيوم أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة المصريين ولن تزيدهم إلا إصراراً وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات بتقديم كافة المساعدات والخدمات الطبية للمصابين حتى التماثل للشفاء، وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة فى حماية أمن البلاد، داعياً إلى ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب إلى التصدى للمحاولات التى تستهدف النَيل من أمن واستقرار البلاد، والمساهمة بفاعلية فى بناء مستقبل مصر.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالقرب من قرية قصر رشوان مركز طامية، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، وتبين ان الحادث اسفر عن مصرع الرائد محمود عبد الحميد 35 سنة رئيس مباحث طامية واصابة كلا من امير عبد التواب زكي 35 سنة أمين شرطة ومساعد شرطة احمد السيد عبد العاطي 35 سنة وتم نقل جثة الأول إلى مستشفى طامية المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.



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محافظ الفيوم ومدير الأمن فى جنازة الرائد الشهيد



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محافظ الفيوم يقدم العزاء لأهالى الشهيد



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محافظ الفيوم ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد



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وصول جثمان الشهيد لمقابر عائلته

استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم