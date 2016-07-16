أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الفيوم ومدير الأمن يشيعان جثمان رئيس مباحث طامية

Google+ Print
أدى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، صلاة الجنازة على روح شهيد الواجب الوطنى الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث طامية، بمسقط رأسه فى قرية المقرانى مركز يوسف الصديق، بعدما استُشهد صباح اليوم، إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران عليه والقوة المرافقه له بمركز طامية أثناء توجههم إلى مكان عملهم.

وحضر تشييع الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وجمع غفير من المواطنين.

وعقب صلاة الجنازة تقدم محافظ الفيوم ومدير الأمن الجنازة العسكرية المهيبة إلى مقابر العائلة.

ثم قام محافظ الفيوم بتقديم تعازيه لأسرة الشهيد، داعياً الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ودعا للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد محافظ الفيوم أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة المصريين ولن تزيدهم إلا إصراراً وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات بتقديم كافة المساعدات والخدمات الطبية للمصابين حتى التماثل للشفاء، وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة فى حماية أمن البلاد، داعياً إلى ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب إلى التصدى للمحاولات التى تستهدف النَيل من أمن واستقرار البلاد، والمساهمة بفاعلية فى بناء مستقبل .

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالقرب من قرية قصر رشوان مركز طامية، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، وتبين ان الحادث اسفر عن مصرع الرائد محمود عبد الحميد 35 سنة رئيس مباحث طامية واصابة كلا من امير عبد التواب زكي 35 سنة أمين شرطة ومساعد شرطة احمد السيد عبد العاطي 35 سنة وتم نقل جثة الأول إلى مستشفى طامية المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

1 (1)
>

محافظ الفيوم ومدير الأمن فى جنازة الرائد الشهيد

1 (2)
>

محافظ الفيوم يقدم العزاء لأهالى الشهيد

1 (3)
>

محافظ الفيوم ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد

1 (4)
>

وصول جثمان الشهيد لمقابر عائلته

استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر