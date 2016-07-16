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وسائل إعلام تركية: القبض على العقل المدبر لمحاولة الانقلاب

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وسائل إعلام تركية: القبض على العقل المدبر لمحاولة الانقلاب وسائل إعلام تركية: القبض على العقل المدبر لمحاولة الانقلاب

أقين أوزتورك

أعلنت مصادر أمنية تركية ، توقيف العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة القائد السابق للقوات الجوية أقين أوزتورك ، إضافة إلى قائد عام الجيش الثاني اللواء آدم حدودي، ورئيس أركانه عوني آنجون، والمتهمان بالتورط في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة أمس .

وأوضحت المصادر حسبما ذكرت صحيفة”ديلي صباح” اليوم السبت أنه في إطار العمليات الأمنية التي تشنها السلطات، ضد “الكيان الموازي”- أو جماعة المعارض فتح الله كولن، المصنفة كجماعة إرهابية في تركيا- والمتهم بالضلوع في المحاولة الانقلابية .

وأعلن وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، أنه تم فرض السيطرة الكاملة وإحباط محاولة الإنقلاب.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس، محاولة انقلاب من جانب مجموعة من الجيش، لكن المحاولة الانقلابية قوبلت باحتجاجات في عدد من المدن والولايات، كما استعادت قوات الجيش الموالية للرئيس التركي والشرطة السيطرة على الأوضاع مجددا.

أ ش أ

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