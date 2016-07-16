نيمار يقر.. رونالدو ' العظيم ' المرشح الأبرز للبالون دور

أقر نيمار نجم برشلونة أن المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب للعالم هذا العام ليس من البلوجرانا، بل منافسهم الأول كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.

وقال نيمار لشبكة لانس: "البطولات تلعب دورا هاما في تتويج اللاعب بلقب الأفضل في العالم".

وأفاد "كريستيانو رونالدو فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ثم بكأس أمم أوروبا بقميص البرتغال. لهذا بلا شك إنه في موقع ممتاز في سباق أفضل لاعبي العالم".

ثم أضاف "كذلك رونالدو لاعب عظيم".

نيمار ساهم في فوز برشلونة بالثنائي المحلية، لكنه لم يشارك مع منتخب البرازيل في كأس أمريكا الجنوبية للأمم (كوبا أمريكا).

ويلعب نيمار في الأوليمبياد مع منتخب البرازيل على أرض بلاده.