مدرب ستوك: نعقد آمالا كبيرة على رمضان صبحي ' الناضج جدا '

لأول مرة تحدث مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي عن رمضان صبحي جناح الأهلي الذي أصبح على أعتاب الانضمام إلى الفريق الإنجليزي.

رمضان صبحي طار إلى إنجلترا صباح يوم الخميس من أجل أن يخضع لإجراءات الكشف الطبي قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى ستوك سيتي.

وبالفعل أصبح اللاعب على أعتاب إتمام انتقاله إلى ستوك سيتي. ومن المنتظر إعلان الصفقة بشكل رسمي نهاية الأسبوع الجاري حسبما أكدت صحيفة ذا صن في تقرير يوم السبت. (طالع التفاصيل)

وقال مارك هيوز المدير الفني لستوك: "نحن نأمل في إتمام الصفقة بشكل رسمي قريبا جدا".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع stokesentinel يوم السبت "أتطلع بالعمل مع رمضان صبحي وتدريبه. وسعيد للغاية بانضمامه لنا".

وواصل "التقيت باللاعب ليلة الجمعة ويبدو أنه شابا ناضجا للغاية. ونعقد آمالا كبيرة عليه".

وأتم "واثق من أن رمضان صبحي سيكون له تأثيرا معنا".

ويرى هيوز أن الدوري المصري ليس سهلا ولذلك فأن صبحي سيكون قادرا على التحديات مع ستوك سيتي.

وأكد المدرب الويلزي أن الجناح المصري البالغ من العمر 19 عاما جاهز للتواجد في صفوف الفريق الأول مباشرة، وليس الفريق الرديف.