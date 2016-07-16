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طفلي يمشي أثناء نومه

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طفلي يمشي أثناء نومه طفلي يمشي أثناء نومه

السبت 16-07-2016 12:11

تعتقد بعض الأمهات أن هذه الحالة لا تحدث سوى في الأفلام، أو أنها قد تصيب كبار السن، ولا يمكن أن يصاب طفلها الصغير بما يعرف بالمشي أثناء النوم.
الدكتورة ندى أحمد_ طبيبة الأسرة_ تشير إلى أن المشي أثناء النوم يصيب الأطفال أيضاً، ويعتبر من ضمن مشاكل النوم التي يعاني منها الصغار ومنها التبول الليلي والكوابيس والخوف من الظلام، فكيف تحدث هذه الحالة وكيف يتم علاجها؟

• تحدث هذه الحالة باختلاف وقتها فهي قد تمتد لدقائق أو نصف دقيقة ثم تنتهي.
• الطفل حين يمشي أثناء نومه لا يشعر بما حوله.
• يمشي وهو مفتوح العينين تماماً.
• إذا ما استوقفه أحد أفراد العائلة وسأله عما به فهو يجيب إجابات مبهمة وكأنه في طريقه لمكان ما وأن أحد ما قد قام بتعطيله.
• حين يستيقظ الطفل لا يتذكر شيئاً مما حدث خاصة حين يتندر الآخرون بالموقف.
• يقول علماء النفس أن هذه الحالة تنتهي مع تقدم العمر بالطفل.
• لا يجب على الوالدين القلق من هذه الحالة إطلاقا.
• ليس صحيحاً أنi قد يقوم بأعمال عدوانية أثناء سيره وهو نائم.
• على الوالدين إحكام إغلاق أبواب ومنافذ البيت فقط.
• كما أن الطفل قد يؤذي نفسه بمحاولة القفز من الشرفة مثلاً وعلى الوالدين مراقبته وألا تكون غرفته مطلة على الشرفة والنوافذ لها حماية حديدية من الخارج.
• لا تعني هذه الحالة أن الطفل يعاني من أي خلل عاطفي أو أنه بحاجة للخضوع للعلاج النفسي كما يتوهم البعض.

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سيدتي