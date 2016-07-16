تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين لـ٢٤ سبتمبر

أجلت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر ، اليوم السبت، نظر محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي في اتهامهم ب” ايواء مطلوبين لدى السلطات القضائية”، إلى جلسة ٢٤ سبتمبر المقبل؛ لسماع نرافعة النيابة.

كانت النيابة العامة، أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.