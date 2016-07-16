وزير خارجية تركيا: اعتقال جنود من قاعدة إنجرليك تورطوا في محاولة الانقلاب

قال وزير الخارجية التركية مولود شاوش أوغلو إن هناك جنود في قاعدة إنجرليك الجوية متورطون في محاولة الانقلاب تم اعتقالهم.

وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية أن الحكومة المنتخبة في تركيا تحظي بدعم واضح من حلفائها في أنحاء العالم.

وأغلقت تركيا قاعدة أنجرليك الجوية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اتصالها مع حكومة أنقرة من أجل إعادة عمل القاعدة في أسرع وقت ممكن.

ونجحت الحكومة التركية في القضاء على محاولة للانقلاب العسكري في تركيا أمس الجمعة، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم القبض على 2839 عسكريًا شاركوا في تلك المحاولة، فيما لقي 265شخصًا مصرعهم وأصيب1440 شخصًا آخرين.