بدء اجتماع لجنة الحوار السياسى الليبى بتونس لمناقشة تطورات العملية السياسية

بدأت، منذ قليل، جلسات الحوار السياسى الليبى فى العاصمة التونسية من أجل مناقشة آخر تطورات العملية السياسية والعقبات التى تواجه تطبيق الاتفاق السياسى الليبى.

وتوقّع المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر أن يسفر اجتماع لجنة الحوار فى تونس عن نتائج "مهمة"، بشأن مسار تنفيذ الاتفاق السياسى لحل الأزمة الليبية ومخرجاته، خاصة فى ما يتعلق بتقييم أداء المجلس الرئاسى والخروقات التى يتعرض لها الاتفاق، لافتا إلى أن فكرة توسيع لجنة الحوار بحيث تشمل ممثلى شرائح أخرى قد تطرح فى اجتماع اللجنة، من أجل تفعيل وتعزيز دورها كمرجعية لما يتعلق بمخرجات الاتفاق السياسى.

من جهته كشف نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية على القطرانى، أن المبعوث الأممى مارتن كوبلر اعترف له خلال لقائهما الثلاثاء الماضى فى القاهرة بأن المجلس الرئاسى فشل فى تلبية تطلعات الليبيين، رغم الدعم الدولى الكبير الذى حظى به.

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