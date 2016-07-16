أستاذ رمد: زواج الأقارب أحد أسباب إصابة الأطفال بالمياه الزرقاء

أجرى الدكتور طارق شعراوى أستاذ الرمد بجامعة جنيف بسويسرا رئيس قسم المياه الزرقاء عددا من عمليات المياه الزرقاء بالمجان اليوم بمعهد الرمد التذكارى.

وأكد الدكتور طارق شعرواى فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع "أن المياه الزرقاء هى مرض يصيب العصب البصرى بالعين.

وتابع: "العصب البصرى عبارة عن كابل فيه مليون ونصف شعيرة عصبية تقوم بتوصل العين بالمخ، مثل الكاميرا موضحا أن العين تلقط الصورة والمخ هو الذى يقوم بترجمتها".

وقال إن المياه الزرقاء مرض يصيب العصب البصرى، ويحدث نتيجة ارتفاع فى ضغط العين أو نتيجة عوامل وراثية، وبالتالى فإنه يصيب فى أغلب الأحوال كبار السن، وقد يصيب الأطفال بنسب عالية موضحا أن بعض من الحالات يرجع لزواج الأقارب.

وأوضح أن مشكلة المياه الزرقاء تظهر بدون أعراض، ولابد أن يقوم المريض بالكشف المبكر، موضحا أن الكشف المبكر يحمى المريض من العمى.

وقال الدكتور إن المياه الزرقاء تسمى اللص الخفى، فالنظر يسرق دون أن يدرى المريض موضحا أن عوامل الإصابة بالمياه الزرقاء أكثر فى كبار السن، وتصيب الأطفال أيضا نتيجة للعوامل الوراثية.

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