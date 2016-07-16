أردوغان رافعا شعار رابعة: أطالب أمريكا بتسليم «جولن»..والجيش التركي سيطهر نفسه

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية تسليم المعارض التركي فتح الله جولن.

وقال أردوغان أمام حشد من الجماهير في اسطنبول “إن هذه الشخصية الموجودة لديكم يجب أن تعيدوها لنا، يجب أن تقوموا بتسليم جولن إلى تركيا”.

وأضاف أردوغان”إذا كنا حلفاء استراتيجيين فإنا نطلب منكم تسليمه، قد سلمناكم العديد من الإرهابيين الذين طلبتم تسليمهم، جولن متورط في محاولة الانقلاب”.

وقال أردوغان “لا تقلقوا أيها الشعب العزيز نحن نركع لله فقط ولن نركع لغيره، ولن نركع في مبادئنا وتقاليدنا”

وأكد أردوغان على أن ما وصفهم بـ”الشرذمة” التي حاولت الانقلاب لا تمثل الجيش التركي،وأن القوات المسلحة التركية ستقوم بإعادة بناء نفسها وتطهير نفسها.

وتوجه أردوغان بالشكرإلى أعضاء السلك القضائي في هذه الدولة الذين أصدروا قرار اعتقال لهذه المجموعة.

ورفع أردوغان وأنصاره شعار رابعة.