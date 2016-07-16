أردوغان: لن نستأذن أحدًا فى محاكمة الانقلابيين

تعهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتقييم أحداث الجمعة، وفق المبادئ والتجربة الديمقراطية التركية، مشددًا على عدم الاستئذان من أى أحد فى محاكمة من قاموا بمحاولة الانقلاب.

وأضاف الرئيس التركى فى أول ظهور إعلامى له بعد محاولة انقلاب أمس الجمعة، تعلمون أن الكيان العسكرى الموازى قد استهدفوا رمز الاستقلال فى الدولة التركية وهو البرلمان التركى، فكانوا يظنون باستهداف مجلس الأمة سيقفون حجرة عثرة أمام اجتماع البرلمانيين، ولكن اتحدت جميع الأحزاب تحت قبة هذا المجلس.

وتابع: مجلس الأمة التركى اجتمع هذا اليوم واتفقت جميع الأحزاب مع جميع أطياف الشعب التركى، مؤكدًا أن تركيا تحتاج الآن للتلاحم والتعاون.

وقال أردوغان، إن مجلس الأمة أعلن اتفاقه مع جميع الأحزاب على ضرورة الاتحاد لمواجهة من يريد الإضرار بتركيا.

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