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دفاع إبراهيم سعيد: موكلى لن يتقدم بطلب للمحكمة لإجراء تحليل "dna" لابنه

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دفاع إبراهيم سعيد: موكلى لن يتقدم بطلب للمحكمة لإجراء تحليل "dna" لابنه دفاع إبراهيم سعيد: موكلى لن يتقدم بطلب للمحكمة لإجراء تحليل "dna" لابنه
نفى أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق نية موكله التقدم بطلب رسمى إلى محكمة الأسرة لإجراء تحليل "dna" لنجله "آدم"، للتأكد من نسبه له، قائلا:" ليس صحيحا أن سعيد قد تقدم بطلب للمحكمة لإجراء تحليل الدى إن إيه لابنه لأنه متأكد أنه من صلبه".

يذكر أن محكمة أسرة المعادى أصدرت حكما تمهيدا بندب حكمين فى دعوى الخلع المقامة من "ابتسام علاء"، الشهيرة بـ"شهد عبد الله"، ضد زوجها إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، وذلك لكتابة تقرير عن أسباب الشقاق ومحاولة الصلح بين الطرفين، وحددت 8 سبتمبر المقبل لتسديد الأمانة، وجلسة 13 أكتوبر لتسليم التقرير، كما أحالت دعوى إلزامه بالإنفاق على نجله آدم للتحقيق فى جلسة 4 أكتوبر المقبل.

محامى الزوجة: إبراهيم سعيد يطلب من المحكمة تحليل "dna" ليتأكد من نسب ابنه له
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