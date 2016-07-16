القبض على مدرس بالبحيرة قام بتصوير الطالبات بكاميرا سرية

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن البحيرة من ضبط مدير مركز لتلقي الدروس الخصوصية للمرحلة الإعدادية والثانوية، قام بهتك عرض طالبات قصر.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة بقيام احمد .م 28سنة مدير مركز لتلقي الدروس الخصوصية للمرحلة الإعدادية والثانوية بدائرة قسم شرطة دمنهور باستغلاله تردد عدد من الطالبات القصر علي المركز وقيامه بهتك عرضهن وانتشار عدد من مقاطع الفيديو له معهن تم تصويرها بكاميرات مراقبة مثبتة داخل السنتر.

ومن خلال جمع المعلومات تم التوصل إلى فلاش ميموري تحتوي علي بعض من تلك المقاطع، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3 كاميرات مراقبة وجهاز مراقبة يحتوي علي المقاطع المشار إليها جهاز حاسب الي ووحدة معالجة مركزية وهاتفي محمول يحوي احدهما بعض صور ومقاطع إباحية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقد أعلنت نيابة البحيرة أمس الجمعة إخلاء سبيل المتهم مع دفع غرامة 2000 جنيه.