أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليستر في بيان رسمي إلى كانتي: شكرا على أنجح موسم في تاريخنا

Google+ Print
ليستر في بيان رسمي إلى كانتي: شكرا على أنجح موسم في تاريخنا ليستر في بيان رسمي إلى كانتي: شكرا على أنجح موسم في تاريخنا

وجه ليستر سيتي الشكر إلى لاعبه السابق نجولو كانتي والذي انضم حديثا إلى تشيلسي.

وأعلن تشيلسي رسميا ضمه لنجولو كانتي لاعب منتخب فرنسا قادما من فريق ليستر سيتي بطل إنجلترا. (طالع التفاصيل)

وحرص ليستر سيتي على نشر بيان شكر لرحيل كانتي.

وجاء البيان على النحو التالي:

"ليستر سيتي أعلن السبت عن الوصول لاتفاق رسمي مع تشيلسي لانضمام نجولو كانتي إليه".

"على الرغم من محاولة تمديد وتحسين عقد كانتي قبل بطولة اليورو، بدا واضحا بعد البطولة أن كانتي سينضم إلى تشيلسي، ووافق ليستر على المبلغ الذي يعد الأكبر في تاريخ النادي".

"ليستر سيتي يرغب في أن يسجل شكره وتقديره لمساهمة كانتي على ما قدمه خلال أنجح المواسم في تاريخ الفريق، انضم إلينا من كاين في أغسطس 2018 وشارك في 40 مباراة بكل المسابقات من ضمنهم 37 بالدوري الإنجليزي وساعدنا على الفوز بأول لقب في تاريخنا".

"يغادر كانتي مع أفضل أمنياتنا من الجميع في ليستر له بالتوفيق".

وقالت تقارير صحفية إن الصفقة كلفت تشيلسي مبلغ 32.5 مليون جنيه إسترليني وهي أغلى صفقة يبرمها ليستر سيتي في تاريخه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع