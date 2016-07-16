ليستر في بيان رسمي إلى كانتي: شكرا على أنجح موسم في تاريخنا

وجه ليستر سيتي الشكر إلى لاعبه السابق نجولو كانتي والذي انضم حديثا إلى تشيلسي.

وأعلن تشيلسي رسميا ضمه لنجولو كانتي لاعب منتخب فرنسا قادما من فريق ليستر سيتي بطل إنجلترا. (طالع التفاصيل)

وحرص ليستر سيتي على نشر بيان شكر لرحيل كانتي.

وجاء البيان على النحو التالي:

"ليستر سيتي أعلن السبت عن الوصول لاتفاق رسمي مع تشيلسي لانضمام نجولو كانتي إليه".

"على الرغم من محاولة تمديد وتحسين عقد كانتي قبل بطولة اليورو، بدا واضحا بعد البطولة أن كانتي سينضم إلى تشيلسي، ووافق ليستر على المبلغ الذي يعد الأكبر في تاريخ النادي".

"ليستر سيتي يرغب في أن يسجل شكره وتقديره لمساهمة كانتي على ما قدمه خلال أنجح المواسم في تاريخ الفريق، انضم إلينا من كاين في أغسطس 2018 وشارك في 40 مباراة بكل المسابقات من ضمنهم 37 بالدوري الإنجليزي وساعدنا على الفوز بأول لقب في تاريخنا".

"يغادر كانتي مع أفضل أمنياتنا من الجميع في ليستر له بالتوفيق".

وقالت تقارير صحفية إن الصفقة كلفت تشيلسي مبلغ 32.5 مليون جنيه إسترليني وهي أغلى صفقة يبرمها ليستر سيتي في تاريخه.