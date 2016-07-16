رسميا - نابولي يضم جياكريني من سندرلاند‎

أعلن نادي نابولي رسميا ضم إيمانويل جياكريني من سندرلاند بعقد يمتد لثلاثة مواسم وبأجر غير معلن.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت جياكريني باللعب لعدة أندية في إيطاليا بعد تألقه في بطولة يورو 2016 مع المنتخب الأزرق.

ورحب أوريلو دي لاورينتس رئيس نابولي باللاعب ليكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أهلا بك إيمانويل".

وانتقل جياكريني إلى سندرلاند في 2013 قادما من يوفنتوس بمبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني ولم يتألق مع القطط السوداء سوى في موسمه الأول، وعانى بعد ذلك من حجز مكان أساسي.

وشارك مع سندرلاند في 43 مباراة بكل المسابقات وسجل 5 أهداف، وقضى الموسم الماضي معارا إلى نادي بولونيا الإيطالي.

كما لعب جياكريني مع منتخب إيطاليا في 29 مباراة دولية وسجل هدفا لمنتخب إيطاليا في مباراته الافتتاحية ضد بلجيكا في دور المجموعات من بطولة يورو 2016.