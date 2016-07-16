غدًا.. القمة الأفريقية تناقش أزمة جنوب السودان في كيغالي

يحتشد القادة الأفارقة، غدًا الأحد، في العاصمة الرواندية لعقد قمة من المتوقع أن تناقش أحدث أعمال عنف في جنوب السودان وكذلك علاقة القارة المتوترة مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقبيل انعقاد قمة رؤساء الدول، جددت بعض الدول جهودها لمغادرة المحكمة الجنائية الدولية بشكل جماعي على الرغم من معارضة بعض الدول مثل بوتسوانا.

وقاد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الانتقادات المتصاعدة للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفها مؤخرًا بأنها محكمة “عديمة الفائدة” وأنه لم يعد يدعمها.

تأتي القمة بعد أعمال عنف جديدة في جنوب السودان، حيث أثارت اشتباكات وقعت بين الفصائل المسلحة مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.