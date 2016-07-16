غدا.. مراد مكرم ضيف “الستات مايعرفوش يكدبوا” على “cbc”

كتبت- إنجي لطفي

> يستضيف برنامج الستات “مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة “سي بي سي” الإعلامي والفنان مراد مكرم، غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا.

ويدخل مكرم في مواجهة لأول مرة وجهًا لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن ومسلسله الرمضاني فوق مستوى الشبهات كما يتحدث عن دور المرأة في حياته.

كما يتحدث مكرم عن عمله كإعلامي وما الذي دفعه للدخول إلى عالم الفن وما الجديد الذي يستعد لتقديمه الفترة المقبلة وأبرز التحديات التي واجهته في مشواره الفني والإعلامي حتى الآن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الآخرى التي يتناولها الحوار.