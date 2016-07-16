اعتقال قائد الجيش الثانى التركى ورئيس أركانه على خلفية محاولة الانقلاب(تحديث)

أعلنت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، اعتقال القائد العام للجيش الثانى اللواء، آدم حدوتى، ورئيس أركانه عونى آنجون، على خلفية محاولة الحركة التى قام بها الجيش التركى أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أنه فى إطار العمليات الأمنية التى تشنها السلطات، ضد ما وصفته منظمة "الكيان الموازى" الإرهابية، تم اعتقال 10 أشخاص، بينهم أربعة عساكر، وضابطان برتبة عميد، فى ولاية ملاطية وسط البلاد.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، فى وقت متأخر، من مساء أمس، تحركات للجيش التركى نفذتها عناصر من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشرطين الأوروبى والآسيوى من مدينة إسطنبول والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

- كيف تستفيد مصر اقتصاديا من الاضطرابات فى تركيا نتيجة حركة الجيش؟.. التدفقات الاستثمارية والسياحية ذراعان لدعم الاحتياطى الأجنبى وحل أزمة العملة الصعبة.. والترويج والحوافز آلياتان للعمل

>

>- خالد صلاح يكتب: هل يعتذر الغرب لثورة 30 يونيو الشعبية فى مصر بعد محاولة الانقلاب فى تركيا ؟!..الفرق هائل بين جيش لا يجد ظهيراً شعبياً وبين جيش لا يتحرك إلا لحماية الشعب ويصون حاضره ومستقبله

>

- حكاية 6 ساعات رعب سيطرت على الإخوان قبل فشل تحرك الجيش التركى.. قيادات التنظيم والجماعة الإسلامية يحشدون للتظاهرات الداعمة لـ"اردوغان".. وطالبوا الرئيس التركى بارتداء الوجه الديكتاتورى وإعدام معارضيه

>

- بعد 11 ساعة من قمع حركة الجيش التركى.. أردوغان المرتعش يحكم بقبضة حديدية ويفرض سطوة أمنية على البلاد.. اعتقالات واسعة بصفوف المؤسسة العسكرية وتحرير رئيس الأركان.. والعملة التركية تهبط لأدنى مستوياتها

>

- وسائل إعلام أمريكية: تحرك الجيش ضد أردوغان مؤشر على تنامى الاستياء حيال حكمه الاستبدادى.. تركيا تتأرجح على حافة الهاوية.. قبضة الرئيس التركى على السلطة تواجه حالة من عدم اليقين

>

- "وول ستريت": محاولة الانقلاب تكشف ضعف سيطرة أردوغان على الجيش التركى

>

>- عاجل.. أتراك يذبحون أحد الجنود ويعتدون بالضرب على آخرين بجسر البسفور

>

- عاجل.. تركيا تعزل 2745قاضيا و5بالمحكمة العليا بعد تحركات السيطرة على السلطة

>

- احتجاز ثلاثى برشلونة بمطار أنطاليا فى انتظار طائرة خاصة

>

>- بالصور.. نجوم العالم يتفاعلون مع الأوضاع فى تركيا

>

>