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اعتقال قائد الجيش الثانى التركى ورئيس أركانه على خلفية محاولة الانقلاب(تحديث)

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اعتقال قائد الجيش الثانى التركى ورئيس أركانه على خلفية محاولة الانقلاب(تحديث) اعتقال قائد الجيش الثانى التركى ورئيس أركانه على خلفية محاولة الانقلاب(تحديث)
أعلنت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، اعتقال القائد العام للجيش الثانى اللواء، آدم حدوتى، ورئيس أركانه عونى آنجون، على خلفية محاولة الحركة التى قام بها الجيش التركى أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أنه فى إطار العمليات الأمنية التى تشنها السلطات، ضد ما وصفته منظمة "الكيان الموازى" الإرهابية، تم اعتقال 10 أشخاص، بينهم أربعة عساكر، وضابطان برتبة عميد، فى ولاية ملاطية وسط البلاد.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، فى وقت متأخر، من مساء أمس، تحركات للجيش التركى نفذتها عناصر من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشرطين الأوروبى والآسيوى من مدينة إسطنبول والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

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