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تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا لـ24 سبتمبر

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تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا لـ24 سبتمبر تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا لـ24 سبتمبر
قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم، السبت، تأجيل نظر محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا إلى جلسة 24 سبتمبر لمرافعة النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.

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