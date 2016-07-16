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10 أسباب وراء الإصابة بالسكتة الدماغية وجلطات المخ.. السمنة والتدخين

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10 أسباب وراء الإصابة بالسكتة الدماغية وجلطات المخ.. السمنة والتدخين 10 أسباب وراء الإصابة بالسكتة الدماغية وجلطات المخ.. السمنة والتدخين
كشف تقرير نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أبرز الأسباب التى تؤدى للإصابة بالسكتة الدماغية، وهى من أكثر الأمراض القاتلة والمسببة للعجز على مستوى العالم.

وتوصل فريق من العلماء بجامعة ماكماستر الكندية إلى مجموعة العوامل المؤدية للإصابة بالسكتة الدماغية، وتشمل:

1.ارتفاع ضغط الدم: من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالسكتة الدماغية.
>2.الخمول وعدم ممارسة الرياضة يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 36%.
>3.الحمية الغذائية الضارة الغنية بالدهون ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بينما يساهم النظام الغذائى الصحى فى تقليل فرص الإصابة بهذا المرض بنسبة 20%.
>4.السمنة: تصيب أكثر من 2 مليار شخصا على مستوى العالم، وترفع بشكل ملحوظ فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.
>5.التدخين: يساهم فى تدمير الطبقة المبطنة للشرايين ويسبب تراكم عليها، وهو ما يرفع فرص الإصابة بالأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.
>6.الإصابة ببعض أمراض القلب مثل الرجفان الأذينى له دور ملحوظ فى حدوث السكتة الدماغية.
>7.مرض السكر من النوع الثانى يرفع فرص تكوين الجلطات، بينما يساهم السيطرة على مرض السكر فى الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 4%.
>8. الخمور والمشروبات الكحولية.
>9.التوتر والضغوط النفسية والاكتئاب ونوبات الهلع يرفعون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
>10.ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم.
>وأضاف التقرير أن اتباع أسلوب حياة صحى وممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية والبعد عن الأطعمة والممارسات الضارة له دور رائع فى الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


>بالفيديو.. طبيب إماراتى يكشف عوامل ارتفاع الإصابة بالسكتة الدماغية فى مصر
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