10 أسباب وراء الإصابة بالسكتة الدماغية وجلطات المخ.. السمنة والتدخين

وتوصل فريق من العلماء بجامعة ماكماستر الكندية إلى مجموعة العوامل المؤدية للإصابة بالسكتة الدماغية، وتشمل:
1.ارتفاع ضغط الدم: من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالسكتة الدماغية.
>2.الخمول وعدم ممارسة الرياضة يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 36%.
>3.الحمية الغذائية الضارة الغنية بالدهون ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بينما يساهم النظام الغذائى الصحى فى تقليل فرص الإصابة بهذا المرض بنسبة 20%.
>4.السمنة: تصيب أكثر من 2 مليار شخصا على مستوى العالم، وترفع بشكل ملحوظ فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.
>5.التدخين: يساهم فى تدمير الطبقة المبطنة للشرايين ويسبب تراكم الدهون عليها، وهو ما يرفع فرص الإصابة بالأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.
>6.الإصابة ببعض أمراض القلب مثل الرجفان الأذينى له دور ملحوظ فى حدوث السكتة الدماغية.
>7.مرض السكر من النوع الثانى يرفع فرص تكوين الجلطات، بينما يساهم السيطرة على مرض السكر فى الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 4%.
>8. الخمور والمشروبات الكحولية.
>9.التوتر والضغوط النفسية والاكتئاب ونوبات الهلع يرفعون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
>10.ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم.
>وأضاف التقرير أن اتباع أسلوب حياة صحى وممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية والبعد عن الأطعمة والممارسات الضارة له دور رائع فى الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
>بالفيديو.. طبيب إماراتى يكشف عوامل ارتفاع الإصابة بالسكتة الدماغية فى مصر
>