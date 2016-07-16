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السيطرة على حريق فى جرار قطار بالمنيا

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السيطرة على حريق فى جرار قطار بالمنيا السيطرة على حريق فى جرار قطار بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بجرار قطار الركاب أمام محطة قرية الكفور بمركز مطاى.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد اشتعال النار فى جرار قطار ركاب، أثناء سيره من المنيا إلى الواسطى، أمام محطة الكفور بمركز مطاى، وتم إخماد الحريق وفصل الجرار عن باقى العربات والاستعانة بجرار إمداد واستكمال الرحلة، وذلك دون حدوث أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقد تسبب ذلك في توقف حركة القطارات لمدة نصف ساعة ثم عادت الحركة من جديد

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