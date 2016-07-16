زعيم المعارضة التركية يندد بمحاولة الانقلاب الفاشلة من جانب فصيل بالجيش

ندد كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم السبت بمحاولة الانقلاب الفاشلة من جانب فصيل بالجيش .

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن زعيم المعارض قوله خلال كلمة له أمام البرلمان التركي – في جلسته الطارئة بحضور رئيس وزراء تركيا – ” إن عملية دحر الانقلاب سوف تدفع الأحزاب السياسية أكثر لإيجاد أرضية مشتركة لتعزيز الديمقراطية “.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري يعتبر على علاقة قوية بالجيش التركي ذي النزعة العلمانية.

وكان الجيش قام بثلاث محاولات للإطاحة بحكومات تركية بين عامي 1960 و1980 بهدف حماية النظام العلماني في تركيا الذي يصونه الدستور.