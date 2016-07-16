غداً.. أحمد أبو الغيط ضيف «هنا العاصمة» على «سي بي سي»

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط فى أول حوار تلفزيوني له منذ استلامه مهام منصبه وذلك غدا الأحد في تمام التاسعة مساءا.

> ويكشف أبو الغيط خلال الحوار عن ملفات و قضايا قمة نواكشوط كما يوضح رؤيته لتطوير الجامعة العربية في ظل إحباط عربي واسع من عجزها أمام بعض القضايا.

كما يناقش أبو الغيط خلال الحلقة أفكاره حول بؤر الصراع الأسخن فى سوريا، العراق، ليبيا، و فلسطين هل هناك حلول لهذه القضايا كما يتحدث عن أبرز التحديات التي أمامه على طاولة الدول العربية وما رؤيته لأزمات المنطقة.